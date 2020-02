Wie krank ist das autoritäre System in China?

In den vergangenen 40 Jahren der einzigartigen chinesischen Hochkonjunktur galt die Regel, dass das Regime so lange sicher im Sattel sitzt, solange jeder Chinese hoffen kann, dass es ihm in den nächsten ein bis fünf Jahren noch besser geht als in den Jahren davor. Erst in Krisen wird die politische Frage gestellt. Überhaupt hat der „rote Kaiser“ ein Jahr der Demütigungen hinter sich: Hongkong-Unruhen, Taiwan-Wahl, internationale Empörung über die Umerziehungslager in der Uiguren-Provinz, Handelskrieg mit den USA.