Griechenland schränkt Schiffsverkehr um Inseln ein

Wegen der Eskalation des militärischen Konflikts in Nordsyrien hält die Türkei seit vergangenem Samstag Flüchtlinge nicht mehr davon ab, in die EU zu gelangen und hat außerdem 1000 zusätzliche Polizisten an die Grenze zu Griechenland geschickt. Die Inseln Lesbos und Samos gehören ebenso wie andere Inseln in der Region zu den Hauptzielen von Flüchtlingen.