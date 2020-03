Streit um Migranten: Erdogan stellt EU Bedingungen

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat der EU Bedingungen für eine Lösung des Flüchtlingsstreits gestellt. „Wenn die europäischen Länder das Problem lösen wollen, müssen sie die politischen und humanitären Bemühungen der Türkei in Syrien unterstützen“, sagte Erdogan am Mittwoch in einer Rede in Ankara. Die Lage an der türkisch-griechischen Grenze bleibt unterdessen angespannt (siehe Video).