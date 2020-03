Erdogan: „Wir wollen das Geld der EU nicht mehr“

„Wir wollen das Geld der Europäischen Union nicht mehr“, hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Montag in Richtung Brüssel gepoltert. Der Machthaber in Ankara beschuldigte die EU, im Gegensatz zur Türkei ihre Verpflichtungen zum Flüchtlingsabkommen nicht zu erfüllen. In einem Telefonat mit der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel forderte Erdogan eine „Lastenteilung“ in der aktuellen Flüchtlingskrise. Wie die türkische Präsidentschaft am Montagabend mitteilte, schwebe Erdogan eine „gerechte Aufteilung der Last und der Verantwortung gegenüber Migranten“ zwischen der EU und der Türkei vor.