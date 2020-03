Kogler: „Nicht von Erdogan erpressen lassen“

Erdogan treibt „böses Spiel“

Er stimme überein, dass sich die Union „nicht von Erdogan erpressen lassen darf“. Dieser treibe derzeit „ein böses Spiel, eine völlig bösartige Aktion auf dem Rücken von ohnehin schon sehr armen Menschen“. Man solle allerdings unterscheiden zwischen jenen, die bereits in der Türkei sind, und den von den Kriegshandlungen in Syrien Betroffenen. „Dort ist die Situation am schlimmsten“, sagte Kogler in Hinblick auf die Provinz Idlib. Die Grenzen blieben weiterhin offen, hatte Erdogan am Montag in einer Rede betont und erklärt, es sei jetzt an der EU, ihren „Teil der Last“ zu tragen.