Nordische Kombi: Fritz in Lahti Weltcup-Siebenter

Das Ergebnis:

1. Akito Watabe (JPN) 25:41,1 Min. (1. im Springen/24. im Langlauf)

2. Jörgen Graabak (NOR) +2,9 Sek. (7./5.)

3. Vinzenz Geiger (GER) +7,9 (8./6.)

4. Jens Luraas Oftebro (NOR) +12,7 (2./26.)

5. Fabian Rießle (GER) +15,2 (4./14.)

6. Eric Frenzel (GER) +15,3 (9./4.)

7. Martin Fritz (AUT) +32,0 (3./21.)

Weiters:

10. Jarl Magnus Riiber (NOR) +1:00,5 Min. (16./12.)

15. Thomas Jöbstl (AUT) +1:12,0 (18./11.)

19. Philipp Orter (AUT) +1:42,5 (23./9.)

21. Lukas Greiderer (AUT) +1:52,4 (25./8.)

23. Lukas Klapfer (AUT) 2:39,3 (27./22.)



Der Stand im Gesamtweltcup:

1. Jarl Magnus Riiber (NOR) 1486 Punkte

2. Jörgen Graabak (NOR) 1061

3. Vinzenz Geiger (GER) 899

4. Jens Luraas Oftebro (NOR) 768

Weiters:

10. Martin Fritz (AUT) 387

12. Lukas Greiderer (AUT) 378

13. Franz Josef Rehrl (AUT) 369

15. Lukas Klapfer (AUT) 233

17. Thomas Jöbstl (AUT) 206

18. Philipp Orter (AUT) 182



Der Stand im Nationencup:

1. Norwegen 5403 Punkte

2. Deutschland 3612

3. Österreich 2442

4. Japan 1220

5. Finnland 994