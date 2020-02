Europäischer eSports-Verband in Brüssel gegründet

Große Pläne für den eSport in Österreich

Die Hauptziele des EEF sind die internationale Vernetzung der diversen nationalen Verbände, die Schaffung von europäischen Verbandsmeisterschaften, der Ausbau von Beziehungen der Verbände zu Stakeholdern, eine internationale politische Interessensvertretung und die gemeinsame Annäherung an die Sportwelt. In den ersten Monaten des Bestehens des Verbands wird dazu die Niederlassung am Verbandsstandort Brüssel aufgebaut und ein kontinuierlicher Einkommensstrom generiert.