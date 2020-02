„94% des Budgets gehen an Regionen und Gemeinden“

Warum es trotz Brexit und einer somit kleineren Union mehr Geld brauche? Karas erklärt: Das Ausscheiden Großbritanniens hinterlässt eine Lücke im Budget, wo gleichzeitig aber ein Mehraufwand in den Bereichen Klimawandel, Sicherheit, Bildung und Forschung nötig wäre. „Wir haben neue Aufgaben, jeder Bürger spürt das, und wir wollen die EU so gestalten, dass sie diese Aufgaben erfüllen kann“, sagt Karas. Und Schieder fügt hinzu: „Wenn man ein kleineres EU-Budget will, dann muss klar sein, dass auch weniger bei den Mitgliedsstaaten ankommt. Und der Großteil des EU-Budgets fließt in die Landwirtschaft. Das heißt, die Leute, die weniger einzahlen möchten, können gleichzeitig mit den Bauern in Österreich diskutieren, dass sie weniger bekommen.“