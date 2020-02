Japaner entwickeln Handy mit Nacktfoto-Detektor

Wenn es nicht mehr so knistert wie am ersten Tag, können Nacktfotos frischen Wind in eine Beziehung bringen. Geht diese jedoch in die Brüche, kann aus dem erotischen Spaß schnell Ernst werden. Stichwort: Racheporno. Damit es gar nicht erst so weit kommt, hat der japanische Hersteller Tone jetzt ein Smartphone entwickelt, dass den Versand von Nackt-Selfies unterbinden soll.