Schleimbeutel: Unsere „Stoßdämpfer“ unter Druck

Extra-Polster bei verstärkter Belastung

Neben den angeborenen, bei jeder Person an der gleichen Stelle liegenden Schleimbeuteln kann der Körper auch neue erzeugen. Die Extra-Polster entstehen dort, wo es gilt, eine besonders hohe Druckbelastung abzufedern. Allerdings können sich Schleimbeutel auch entzünden (Bursitis), etwa durch immer gleiche Bewegungen bzw. zu starke Belastung im Alltag, bei der Arbeit oder durch Sport. Wer im Büro vor dem PC oft die Ellenbogen auf die Tischplatte stützt, kann ebenso eine Bursitis entwickeln wie Reinigungskräfte, Fliesen-, Bodenleger, aber auch Tennis- oder Volleyballspieler sowie Marathonläufer. Am häufigsten betroffen sind die „Stoßdämpfer“ an Knie, Ellenbogen, Schulter, aber auch Hüfte oder Ferse.