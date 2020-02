Streitereien: Justiz als Spielball der Parteien?

Griss: „Es gibt bessere Systeme wie in Frankreich oder England“

Eine österreichische Spezialität von seltsamer Optik. Dies findet auch Irmgard Griss, ehemalige Höchstrichterin und Ex-NEOS-Politikerin. Zur „Krone“ sagt sie: „Wir haben ein gutes System, es gibt aber auch bessere Systeme wie in Frankreich oder England, dort gibt es einen Rat der Gerichtsbarkeit, und Parteipolitik hat keinen Einfluss auf die Justiz. Das wäre in Österreich auch wünschenswert und umsetzbar.“