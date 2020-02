Heikler SPÖ-Aktenvermerk heizt Streit um Justiz an

Protokoll: Zwei Richter und zwei SPÖ-Abgeordnete an einem Tisch ...

Das brisante Schriftstück - es sorgte vor knapp zehn Jahren schon einmal für Wirbel - datiert vom 18. August des Jahres 1997. Es stammt aus einer renommierten Wiener Anwaltskanzlei. Dort wurde offenbar in hochrangiger Runde diskutiert, wie es die SPÖ anstellen könnte, ihren Einfluss in der Justiz zu vergrößern. Am Tisch saßen laut Protokoll mindestens zwei Richter und SPÖ-Abgeordnete, unter anderem Ex-Justizsprecher Hannes Jarolim.