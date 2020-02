Dominikanische Republik: Auf Kolumbus‘ Spuren

„Gebirgszüge, Hügel, Auen, Felder und Land sind so lieblich und ergiebig, um anzupflanzen und auszusäen, um Viehzucht zu betreiben“ - so der Originalwortlaut des mittlerweile 527 Jahre alten Logbuch-Eintrags von Christoph Kolumbus. Der große Entdecker hatte sich von der ersten Sekunde an in die Insel verliebt, als er am 5. Dezember 1492 als erster Europäer seine Spuren im Sand der heutigen Dominikanischen Republik hinterließ. Auch wenn er damals nicht, wie eigentlich geplant, Indien, sondern Amerika entdeckte.