Kanzlerfrage: Doskozil beliebter als Rendi-Wagner

Der Triumph bei den Landtagswahlen im Burgenland sollte eigentlich auch ein Befreiungsschlag für die angeschlagene Bundes-SPÖ sein - doch eine aktuelle Umfrage dürfte eher wieder für neue Kopfschmerzen in der Löwelstraße sorgen. Nicht nur, dass die Partei in der Sonntagsfrage weiterhin bei mäßigen 18 Prozent herumdümpelt, auch die Beliebtheitswerte von Parteichefin Pamela Rendi-Wagner sind nach wie vor äußerst bescheiden. In der Kanzlerfrage erreicht sie gerade einmal 14 Prozent und liegt damit sogar hinter Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. Die Kritiker Rendi-Wagners innerhalb der SPÖ werden angesichts solcher Umfragewerte wohl nicht so schnell verstummen.