Was kann Doskozil, was Rendi-Wagner nicht kann?

Rendi-Wagner trägt am Zustand zumindest Mitschuld

Daran trägt auch die Parteispitze eine gewisse Mitschuld. Sie hat es bisher nicht geschafft, die Partei zu einen, mitzureißen und so aufzustellen, dass eine unverkennbare inhaltliche Botschaft erkennbar wäre. Die SPÖ ist beliebig geworden, die klare Kante fehlt und sie ist als Oppositionspartei auch völlig unsichtbar. Das ist eine toxische Mischung, die in der Regel in der Bedeutungslosigkeit mündet.