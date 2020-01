Jetzt geriet auch Hund in verbotene Schlagfalle!

Falle nahe eines beliebten Wanderweges

Der „Krone“-Bericht über den armen Greifvogel, der in St. Lorenzen im Mürztal hilflos mit dem Bein in so einer Falle hing und so schwer verletzt war, dass er erlöst werden musste, hat schon für eine Menge Empörung gesorgt. Nun hat es auch noch einen Hund erwischt! Wieder in der Nähe eines Fischteiches. Und gleich beim beliebten Schilcher-Wanderweg nahe St. Stefan ob Stainz, wo es auch einen Wanderer hätte treffen können - und tatsächlich beinahe hat!