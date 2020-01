Kunstsalon auf der Suche nach der verlorenen Zeit

„In einer Epoche der Rastlosigkeit, in der Eile jeden Lebensbereich durchdringt, ist Langsamkeit oft Provokation“, sagt Marie Ruprecht. Um dem rastlosen Tempo etwas entgegenzusetzen, hat sich die Künstlerin aus Aschach an der Donau mit der Malerin Antonia Riederer zusammengetan. Gemeinsam führen sie einen „Kunstsalon“, der sich der entschleunigten Kunstarbeit widmet und immer wieder unterschiedliche Galerien bezieht. Dieses Mal präsentieren die beiden ihre Werke im Kulturmodell in Passau und sie haben die Keramikerin Constance Ferdiny Hoedemakers aus Wartberg/Aist eingeladen. Sie holt sanfte Formen aus dem Material Ton.