Zum Valentinstag: (Koch-)Rezepte für Verliebte

Beziehung nicht am Valentinstag messen

Die Klinische- und Gesundheitspsychologin Regine Daniel warnt sowohl Frauen als auch Männer davor, sich zu sehr unter Druck zu setzen: „Die Frau fühlt sich ungeliebt oder zweifelt an sich, wenn sie kein Geschenk bekommt. Der Mann hat Angst, zu wenig bieten zu können oder etwas falsch zu machen.“ Daniel empfiehlt Paaren zudem, die Beziehung nicht nur am Valentinstag zu messen. Kommunikation sei wichtig - miteinander und übereinander. Denn Zuhören sei auch der Schlüssel zum richtigen Geschenk. Dieses lassen sich die Österreicher durchschnittlich 58 Euro kosten, Die Vorarlberger sind dabei am spendabelsten. Spitzenreiter sind Blumen (49 Prozent), Süßigkeiten (22 Prozent) und Restaurantbesuche (16 Prozent), ermittelte der Handelsverband im Jahr 2019.