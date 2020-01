Selena Gomez: Von Bieber emotional missbraucht

Ihr neues Album sei eine Art Tagebuch der letzten Jahre, so Gomez. Vor allem auf den Song „Lose you to love me“, in dem es um das Liebes-Aus zu gehen scheint, sei sie besonders stolz. „Ich fühlte mich, als hätte ich keinen respektvollen Abschluss bekommen“, zeigte sich die Ex-Disney-Darstellerin offen. „Ich habe das akzeptiert. Aber ich weiß, dass ich einen Weg gebraucht habe, um einiges zu sagen, das ich damals gerne gesagt hätte.“