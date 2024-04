„Mutterliebe“: Hilton veröffentlicht Song mit Sia

„Eine Engelstimme“

Auf Social Media erhält Hilton sehr viel Zuspruch für ihren neuen Song. „Oh mein Gott! Sie ist so süß!!! Herzlichen Glückwunsch zu eurer wunderschönen Familie!! Phoenix und London haben eine Mutter, die sie führt, beschützt und ihnen eine Liebe und ein Leben zeigt, das sie verdienen. Ich freue mich so für dich!!“, so ein User. „Eine Engelsstimme“, schwärmt ein anderer. „Ich kann das Album kaum noch erwarten.“