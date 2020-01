Mehr als 300 Millionen Euro für Tesla-Gründer Musk

Erstmals in seiner Geschichte hat der US-Elektroautobauer Tesla einen Börsenwert von 100 Milliarden Dollar, das sind mehr als 90 Milliarden Euro, überschritten. Der Wert der Tesla-Aktie legte an der Wall Street am Donnerstag um knapp 4,8 Prozent zu und erreichte einen Wert von 570 Dollar (514 Euro). Damit wurde der von Elon Musk gegründete Konzern mit 102,7 Milliarden Dollar (92,6 Milliarden Euro) bewertet. Musk selbst darf sich außerdem über einen fetten Bonus freuen: Aktien im Wert von 346 Millionen Dollar (312 Millionen Euro) freuen.