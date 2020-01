Zu Semesterende ist Panik unangebracht

Das Semesterzeugnis naht mit Riesenschritten, Schüler, die in den Weihnachtsferien gefaulenzt haben, müssen jetzt kräftig büffeln. Weil es nur eine Schulnachricht ist, sollten sich die Eltern nicht in eine Noten-Panik hineinsteigern, mahnt Schulpsychologe Andreas Girzikovsky. Er wird mit seinen Kollegen von der Bildungsdirektion am 29. Jänner am „Krone“-Schultelefon beraten.