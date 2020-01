AUA-Flüge nach Teheran bis 28. März ausgesetzt

Da die Lage für den Luftraum rund um den Flughafen in Teheran weiterhin als unsicher eingeschätzt wird, haben die AUA und der deutsche Mutterkonzern Lufthansa beschlossen, bis 28. März nicht in die iranische Hauptstadt zu fliegen. Ein zuvor bis 20. Jänner verhängter Stopp wurde somit am Freitag um mehr als zwei Monate verlängert.