Herdenschutz teuer und zum Teil nicht umsetzbar

Wolf und Bär haben in der EU Schutzstatus und dürfen nur in speziellen Fällen abgeschossen werden. Um festzustellen, wie Herdenschutz in Tirol funktionieren kann, hat das Land gemeinsam mit der landwirtschaftlichen Beratungszentrale „Agridea“ aus der Schweiz vier Almen und eine Vorweide untersucht.