CO2-Emissionen: Autobauern droht Milliardenstrafe

2019 war für die Hersteller ein Rückschritt. Nach vier Jahren stetiger CO2-Reduzierung in ihren Flotten fielen die Emissionen laut PA Consulting wieder höher aus. Die Nachfrage nach SUVs sowie nach leistungsstarken Fahrzeugen stieg im vergangenen Jahr weiter an, zudem mangelt es weiterhin an attraktiven Fahrzeugen mit alternativen Antriebsformen.