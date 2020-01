Airline ließ Leser Monate auf Entschädigung warten

Überpünktlich waren Cornelia und Helmut L. vergangenen April am Wiener Flughafen erschienen, um für knapp eine Woche auf Urlaub ins tunesische Hammamet zu reisen. Alles andere als pünktlich war jedoch das Flugzeug der Fluglinie Tunisair, das die beiden Steirer nach Tunis fliegen sollte. „Nachdem der Abflug mehrere Male verschoben wurde, sind wir in Wien mit sieben Stunden und 15 Minuten Verspätung weggeflogen. Vor Ort angekommen, mussten wir dann auch noch lange warten, bis wir in einem Transferbus zum Hotel fahren konnten“, schilderte das Ehepaar. Die paar Tage Erholung in dem nordafrikanischen Badeort waren schnell wieder dahin, als es um die Heimreise ging.