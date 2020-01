Schnee im Anmarsch: Flocken bis nach Wien

Wien wird winterlich

Am Abend und in der Nacht auf Sonntag verstärken sich Regen und Schnee dann nochmals, „dabei schneit es immer öfter bis in tiefe Lagen“. Im Laufe des Sonntags dominiert in den Alpen vom Salzkammergut über die Eisenwurzen und das Mariazellerland bis zum Wienerwald teils kräftiger Schneefall, doch auch im Flachland bis nach Wien kann es immer wieder schneien. Im Laufe des Tages nimmt die Intensität dann langsam ab und klingt schließlich in den Nachtstunden auf Montag gänzlich ab, ebenso in den Bergen.