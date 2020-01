Diebische Mutter nutzte ihre Kinder zur Tarnung

Eine 35-jährige tschechische Staatsangehörige aus Leonding hielt sich in einem Einkaufszentrum in Pasching mit ihren beiden Kindern auf. In einem Geschäft entnahm sie gegen 12.30 Uhr Waren (Kosmetik- und Haushaltsartikel, sowie Spielwaren) im Gesamtwert von 150 Euro aus den Regalen und versteckte diese im Kinderwagen, in dem ihr eineinhalbjähriger Bub saß.