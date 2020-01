Bitteres Saison-Aus für früheren „Gold-Adler“!

Schluss, Aus, Ende - Skispringer Manuel Fettner hat seine Saison vorzeitig beendet! Der Tiroler war in dieser Saison bisher nur bei den beiden Österreich-Konkurrenzen der Vierschanzen-Tournee im Weltcup-Einsatz. In Innsbruck verpasste er als 51. den Hauptbewerb, in Bischofshofen wurde er 41. Der 34-Jährige, der 2013 in Val di Fiemme mit der Mannschaft WM-Gold geholt hatte, wird seine Karriere aber kommenden Winter fortsetzen …