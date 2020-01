Allergie oder doch schon wieder ein Infekt?

Schnupfen ist derzeit ja „in“. Was aber tun, wenn die Nase rinnt? Das hängt von der Diagnose ab. Hinter diesem Symptom kann nämlich außer einer saisonbedingten Infektion auch eine Allergie stecken. Die Behandlung hängt natürlich von der Ursache ab. HNO-Facharzt Dr. Stefan Edlinger gibt Hinweise, die eine Selbsteinschätzung erleichtern: „Grundsätzlich liegt in beiden Fällen eine Entzündung der Nasenschleimhaut (Rhinitis) vor. Diese schwillt an und sondert ein Sekret ab. Auslöser können Viren und Bakterien sein, aber in der Heizperiode auch sehr oft Allergene wie Hausstaubmilben, Tierhaare oder Schimmelpilze.“