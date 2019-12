Busbrand auf A 10 - 38 Insassen in Sicherheit

Die Tauernautobahn (A10) war Montagabend aufgrund eines Busbrandes in beide Richtungen gesperrt. Im Motorraum eines Reisebusses war aus noch unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen. 38 Insassen konnten in Sicherheit gebracht werden. Drei Personen mussten mit Verletzungen ins Krankenhaus Spittal an der Drau gebracht werden. Vier Feuerwehren sowie drei Rettungsfahrzeuge standen im Einsatz.