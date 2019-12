Finanz-Jongleur schon wieder in Haft

Trading ist beliebt. Daheim vor dem Computer sitzen, Aktienkurse mitverfolgen und täglich mittels Handelstransaktionen das Geld vermehren - so wollte sich ein heute 64-Jähriger seit langem ein Leben im Luxus finanzieren. Doch ihm fehlte die Seriosität. Stets setzte der Spekulant das Geld in den Sand - und wanderte ins Gefängnis. „Der Verdächtige musste wegen seiner Betrügereien bereits mehrere Haftstrafen verbüßen“, teilt die Polizei mit. Beamte des Landeskriminalamtes kamen dem Serientäter nun erneut auf die Schliche. Der Finanz-Jongleur hatte seiner ehemaligen Lebensgefährtin - unter Vorspiegelung falscher Tatsachen, wie es heißt - mehr als 160.000 Euro herausgelockt und versprochen, die Summe in Trading-Geschäfte mit besonders hohem Gewinn zu investieren. Stattdessen gingen die angelegten Beträge völlig verloren.