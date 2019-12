Schülerin bekam nur 150 Euro für Job in Pflegeheim

Moralisch und rechtlich nicht in Ordnung

Sie wandte sich wegen des kleinen „Taschengeldes“ an die AK. „Dieser Fall zeigt, wie respektlos manchmal mit Beschäftigten umgegangen wird“, so Oberösterreichs AK-Präsident Johann Kalliauer. Für einen AK-Rechtsexperten war sofort klar: Die 150 Euro waren nicht nur moralisch, sondern auch rechtlich nicht in Ordnung. Weil das Mädchen Vollzeit gearbeitet hatte, steht ihm laut Kollektivvertrag ein Monatsgehalt von 90 Prozent des Mindestlohns zu.