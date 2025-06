Deutscher zwang Teenie, sich vor Webcam zu töten

20-Jähriger wurde in Wohnung der Eltern festgenommen

Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen 20-Jährigen, der am Dienstag in der Wohnung seiner Eltern in Hamburg festgenommen wurde. Er habe die Vorwürfe vor dem Haftrichter pauschal bestritten. Er soll im Internet unter dem Namen „White Tiger“ bekannt sein und zu der berüchtigten internationalen Pädokriminellen-Gruppe „764“ im Internet gehören.