Nach der Krisen-Saison entscheidet Pep nun selbst

Schlechte Erinnerungen

Bei der letzten Wahl war Kyle Walker zum Kapitän gekürt worden, ein halbes Jahr später verließ der Engländer Manchester jedoch in Richtung Mailand. Guardiola passte das überhaupt nicht, weshalb er sich sein Kapitänsteam nun selbst aussuchte. Dieses besteht neben Haaland aus Ruben Dias, Bernardo Silva und Rodri. „Die vier werden die neuen Spieler anleiten. Es wird in dieser Saison, wie in jeder Saison, Probleme geben, aber es ist mehr als in Ordnung“, so der Coach.