So lernen Archie & Lilibet den Wert des Geldes!

Besonders für Kinder, die in einem privilegierten Umfeld aufwachsen, sei dies unerlässlich, so Meghan. „Man muss wissen, dass es – genauso wie bei guten Manieren und dem sorgsamen Umgang mit dem, was einen umgibt – einen Wert gibt, den Dinge haben“, betonte die Herzogin. Eine charmante Art, Bodenständigkeit im glamourösen Millionärs-Alltag zu lehren!