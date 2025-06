Wiener hortete trotz Verbots Waffen und Munition

Warum er am 20. März 2025 bei einer Verkehrskontrolle eine Waffe in seinem Fahrzeug gehabt habe, will Richter Harald Craigher von dem schwerhörigen Angeklagten wissen? „Die hab ich in dem Fach gefunden, als ich den Regenschirm herausnehmen wollte. Ich habe nicht gewusst, was ich mit der Waffe machen soll. Ich wollte sie loswerden und wegschmeißen“, beteuert der Mann über die sichergestellte Walther PPK.