Tapfere Amalia bei erstem Auftritt nach Reitunfall

Feierlicher Auftritt in Amersfoort! Kronprinzessin Amalia der Niederlande nimmt am 18. Juni 2025 an der Zeremonie auf dem Paradeplatz der Prinz-Bernhard-Kaserne in Amersfoort teil. Dort überreichte der König dem Regiment Husaren Prinzessin Catharina-Amalia eine neue Standarte. (Bild: AFP/REMKO DE WAAL)