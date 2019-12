Angst um Odermatt: Kreuzbänder sind heil, aber …

Jetzt ist es fix: Der schweizerische Ski-Jungstar Marco Odermatt fällt länger aus! Der 22-Jährige erlitt im Riesentorlauf von Alta Badia am Sonntag zwar keinen Kreuzbandriss, sehr wohl aber einen Riss des Außenmeniskus im rechten Knie. Dies ergab die MRI-Untersuchung in der Uniklinik Balgrist in Zürich. Wie der Schweizer Verband mitteilte, wurde Odermatt bereits operiert. Es bestehe die Hoffnung, dass der Sportler noch in diesem Weltcup-Winter wieder ins Geschehen eingreifen kann.