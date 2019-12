Kurz vor Wohnhaus: Wieder Unfall bei Timenitz

„Ich hab mich so erschreckt. Ich hab sofort an den fürchterlichen Unfall vom Sommer denken müssen“, berichtet Udo Miesenböck aus Timenitz, der seit Jahren an der Timenitzer Landesstraße wohnt und „die meisten mit mehr als 100 Sachen vorbeirasen“, so Miesenböck. Anfang September hatte seine Familie Riesenglück. Eine 28-jährige Lenkerin war damals wegen überhöhter Geschwindigkeit von der Straße abgekommen und in den Garten der Familie geflogen. Das Auto hatte die Schwiegertochter mit ihrem acht Monate altem Baby noch gestreift. Wie durch ein Wunder kamen die beiden nur mit Prellungen davon.