Auto flog gegen Pool: Mutter und Kind verletzt

Große Schrecksekunde in der Gemeinde Magdalensberg in Kärnten: Aus noch unbekannter Ursache ist am Sonntag eine Lenkerin (28) mit ihrem Fahrzeug von der Landesstraße abgekommen. Danach hat sie mit ihrem Auto eine Hecke durchstoßen und im Garten einen aufgestellten Pool gerammt. Erst dann kam sie auf einem weiteren Grundstück seitlich zum Stillstand. Eine Mutter und ihr Kind hatten gerade vor dem Pool gespielt, als das Auto regelrecht daherflog. Die Mutter warf sich noch schützend auf das Kleinkind. Beide mussten verletzt ins Klinikum Klagenfurt gebracht werden. Auch die Lenkerin des Fahrzeuges wurde verletzt.