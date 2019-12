Wie viel Zucker ist eigentlich erlaubt?

Alle wollen weniger Zucker essen, weil jeder weiß, dass ein Zuviel unseren Körper in vielerlei Hinsicht belastet. Trotzdem wollen wir nicht gänzlich auf Süßes verzichten. Daher sind Birkenzucker, Kokosblütenzucker & Co. derzeit nicht nur sprichwörtlich in aller Munde.