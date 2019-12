Lucas Auer feiert sein Comeback in der DTM

Was in den kommenden 20 Rennen auf 10 Stationen in Deutschland (5), Belgien, Russland, Schweden, Italien und England für ihn möglich ist, konnte der Heimkehrer nur schwer sagen. „DTM ist Hardcore - für jeden. Die Serie ist irrsinnig umkämpft“, meinte Auer. BMW-Group-Motorsportdirektor Jens Marquardt glaubt offenbar an die Qualitäten Auers. Der habe schon in der Vergangenheit gezeigt, „dass er ganz vorne mitfahren kann“, teilte das Team mit.