Manager-Gagen: SPÖ will Obergrenze von 500.000 €

Dornauer: „Höchst unanständig und nicht vertretbar“

Was Hoscher betreffe, müsse man eine sachliche Diskussion führen, „alles andere wird sich klären“, so die SPÖ-Chefin. Deutlicher werden zwei Parteikollegen: Tirols SPÖ-Chef Georg Dornauer ist ebenso wie Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil dafür, dass sich die Partei von Vielverdienern trennt. „Solche Summen sozusagen fürs Nixtun zu kassieren“ sei „höchst unanständig und moralisch nicht vertretbar“, so Dornauer.