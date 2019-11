Sidlo soll halbe Million Euro Jahresgage abcashen

Alleine das Fixgehalt Peter Sidlos - sprich: die Gage exklusive Boni - soll rund eine halbe Million Euro pro Jahr betragen. In Medienberichten ist gar die Rede von 58.000 Euro pro Monat - so oder so: Wenn man allein vom angeblichen Fixum Sidlos über 500.000 Euro pro Jahr ausgeht, casht der vermutlich bestbezahlte Urlauber der Republik am Tag eine vierstellige (!) Summe ab.