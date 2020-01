Spielspaß zum Nulltarif: Die besten Gratis-Games

Militär-Fans sollten einen Blick auf „World of Tanks“ und „War Thunder“ werfen. Ersteres ist eine beliebte Panzer-Simulation aus Weißrussland, zweiteres ein Panzer- und Flugsimulator aus Russland. Während bei „War Thunder“ verschiedene Waffengattungen in einem Spiel enthalten sind, gliedern die „World of Tanks“-Macher Flugzeug- und Seeschlachten in die ebenfalls kostenlosen Spiele „World of Warplanes“ und „World of Warships“ aus. „World of Tanks“ gibt es für PC, PS4, Xbox One, Android und iOS. „War Thunder“ läuft am PC und der PS4.