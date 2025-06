Darum bleibt Polizei auf Kosten für Einsatz sitzen

Per Telefon drohte ein Schweizer, die Polizeiinspektion in der Linzer Nietzschestraße zu sprengen. Rund vier Stunden dauerte der dadurch ausgelöste Polizeieinsatz, Bombe wurde keine gefunden. Dem Drohanrufer wurden die Einsatzkosten zwar in Rechnung gestellt, bezahlen musste er aber nichts.