Sein goldenes Händchen versilberte Red Bull Racing

Diese Ehre wurde noch nicht vielen Motorsport-Managern zuteil. Am Freitag nahm Helmut Marko in Spielberg die prestigeträchtige „Lorenzo Bandini Trophäe“ für sein Lebenswerk entgegen. Der 82-Jährige rückt damit in eine Riege mit früheren Preisträgern wie Luca di Montezemolo, Piero Ferrari oder Stefano Domenicali auf. „Es freut mich, dass meine Arbeit eine derartig große Auszeichnung erfahren hat“, sagte Marko.