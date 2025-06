ÖFB-Ass schon bei Rapid? Kein Marko in Hütteldorf!

Erst das kolportierte Jahresgehalt von drei Millionen Euro, zuletzt der vermeintliche, erste Besuch in Hütteldorf – um Marko Arnautovic kursieren täglich neue Gerüchte im Westen Wiens. Rapid kommentiert das nicht, es sickerte aber aus dem Umfeld durch, dass der 36-Jährige noch nicht in der Geschäftsstelle war – somit gibt es vorerst keinen Marko in Hütteldorf!