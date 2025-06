Kontrolle regiert – das war nicht immer so

Journalisten-Treffen in der Box

In den 80er-Jahren sprangen Ikonen wie Niki Lauda, Ayrton Senna oder Alain Prost direkt nach dem Aussteigen ins Reportermeer, plauderten ohne Zensur munter drauflos. In den 90er Jahren lud Lokalmatador Gerhard Berger die Journalisten in seine Box ein, um mit den lustigen Geschichten das Interesse um den Grand Prix in der Steiermark anzuheizen.